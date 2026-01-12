Milano 11:41
Esprinet, Roberto Sasso nominato CFO

(Teleborsa) - Esprinet, attiva in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, ha affidato il ruolo di Chief Financial Officer a Roberto Sasso, già Group Controlling Officer del Gruppo.

In qualità di Chief Financial Officer a diretto riporto del Direttore Generale, Sasso sarà responsabile dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo e si occuperà della pianificazione finanziaria e strategica delle società del Gruppo. Inoltre, affiancherà l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale nella valutazione e nella gestione di tutte le operazioni di M&A.

