Eventi e scadenze: settimana del 12 gennaio 2026

Lunedì 12/01/2026 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia
11:45 - Wizz Air - Traguardo 500 Milioni di Passeggeri
- Innovation Hub Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino "Leonardo Da Vinci" - Evento per celebrare il traguardo dei 500 milioni di passeggeri dell'intero network Wizz Air, organizzato da Wizz Air e Aeroporti di Roma. Saranno presenti, tra gli altri, Ivan Bassato (Chief Aviation Officer Aeroporti di Roma) e Ian Malin (Chief Financial Officer Wizz Air) Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Aziende
: Brunello Cucinelli
- CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi dell’Esercizio 2025 Growens
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Piquadro
- CDA: Fatturato primi nove mesi dell’esercizio fiscale 2025-2026 chiusi al 31 dicembre 2025
Martedì 13/01/2026 Appuntamenti
: Pitti Immagine Uomo 109
- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027 (da martedì 13/01/2026 a venerdì 16/01/2026) La tutela del passeggero e degli animali domestici nel trasporto aereo
- Sala delle Colonne, Campus Luiss, Roma - Evento organizzato dalla Luiss. Tra i numerosi relatori, Aristide Police, Dean della Luiss School of Law; Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC e dell’Osservatorio sul Trasporto Aereo; Vincenzo Nunziata Presidente AdR; Francesco Presicce, Chief Technology Officer (CTO) e Accountable Manager, ITA Airways; Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità; Mario Barbuto, Presidente, Unione Italiana Ciechi e Alexander D'Orsogna Direttore Generale ENAC (da martedì 13/01/2026 a mercoledì 14/01/2026) Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia EIA (U.S. Energy Information Administration)
- Pubblica l'outlook sull'energia Banca d'Italia
- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve
09:30 - RE Italy Winter Forum 2026
- Borsa Italiana, Milano - 26ª edizione della Convention del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorlegale. Parteciperanno i principali player del mercato immobiliare oltre a Imprese Quotate, Istituti di Credito, Network Immobiliari, Property e Facility Services, SIIQ, Advisor, Analisti e Investitori
10:00 - Istat
- Nota sull’andamento dell’economia italiana - Nov. e Dic. 2025
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
15:30 - Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro
- Palazzo Wedekind, Roma - Evento promosso da Federmanager e dall'Associazione Allievi SNA. Interverranno, tra gli altri, il Presidente INPS Gabriele Fava, il Direttore generale INPS Valeria Vittimberga, il Presidente di Federmanager Valter Quercioli, il Direttore centrale INPS Studi e Ricerche Gianfranco Santoro, e il Direttore centrale ISTAT Anna Laura Sabbadini
15:30 - Camera dei Deputati - Tragedia Crans-Montana e situazione in Venezuela, informative Tajani
- Montecitorio - Informative urgenti del Governo, con la Partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui tragici fatti occorsi a Crans-Montana e sui più recenti sviluppi della situazione in Venezuela Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta medio-lungo Aziende
: Delta Air Lines
- Risultati di periodo JP Morgan
- Risultati di periodo Lu-Ve S.P.A
- CDA: Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 31.12.2025
Mercoledì 14/01/2026 Appuntamenti
: Pitti Immagine Uomo 109
- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027 (da martedì 13/01/2026 a venerdì 16/01/2026) La tutela del passeggero e degli animali domestici nel trasporto aereo
- Sala delle Colonne, Campus Luiss, Roma - Evento organizzato dalla Luiss. Tra i numerosi relatori, Aristide Police, Dean della Luiss School of Law; Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC e dell’Osservatorio sul Trasporto Aereo; Vincenzo Nunziata Presidente AdR; Francesco Presicce, Chief Technology Officer (CTO) e Accountable Manager, ITA Airways; Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità; Mario Barbuto, Presidente, Unione Italiana Ciechi e Alexander D'Orsogna Direttore Generale ENAC (da martedì 13/01/2026 a mercoledì 14/01/2026) Marca by BolognaFiere & ADM 2026
- 22ª edizione dell'unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell'eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l'Associazione della Distribuzione Moderna (da mercoledì 14/01/2026 a giovedì 15/01/2026) Fed
- Beige Book Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita Attività di Governo - Giorgia Meloni nel Sultanato dell'Oman
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nel Sultanato dell'Oman
10:00 - Academy Assocostieri Gente di Mare Formazione e innovazione per la logistica energetica e marittima
- Camera dei deputati - Presentazione ufficiale dell' dell’Academy Assocostieri – Gente di Mare. Interverranno, Salvatore Deidda (Presidente Commissione Trasporti della Camera), Elio Ruggeri (Presidente Assocostieri), Dario Soria (Direttore Generale Assocostieri) e Elena Di Tizio (Amministratore Delegato Gente di Mare)
10:00 - Inaugurazione dell’Ice Memory Sanctuary - Evento in diretta dall’Antartide
- Diretta dalla Stazione Concordia, Altopiano Antartico - evento su Zoom - Ice Memory Foundation, CNRS, IRD, Université Grenoble Alpes, CNR e Università Ca’ Foscari inaugurano l'Ice Memory Sanctuary per carote di ghiaccio alpino a -50 °C. Preservano l'atmosfera europea passata per ricerca climatica futura, dopo un decennio di spedizioni. Tappa chiave nel Decennio ONU Criosfera
12:30 - Camera dei Deputati - Vendita Gruppo Gedi, audizione Barachini
- La Commissione Cultura svolge l'audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all’editoria, Alberto Barachini, sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale GEDI
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Portolano
- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano
14:30 - 13° Rapporto su Il bilancio del sistema previdenziale italiano
- Camera dei deputati - 13° Rapporto su "Il bilancio del sistema previdenziale italiano: andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2024", organizzato da Itinerari previdenziali. Presenzierà il Direttore generale INPS Valeria Vittimberga
15:00 - "La violenza sulle donne - conoscere, prevenire, tutelare, contrastare"
- Corte dei conti, Roma - Evento organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità della magistratura contabile. Interverranno, tra gli atri, il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, il Vicepresidente del Consiglio di Presidenza, Vito Mormando, il Presidente aggiunto della Corte dei conti e presidente del Comitato Pari Opportunità, Tommaso Miele, i Ministri Eugenia Roccella e Carlo Nordio, il Presidente dell'AGCOM, Giacomo Lasorella, e la Presidente dell'Autorità per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni
17:00 - "Formazione continua: la vera sfida per preservare il capitale umano italiano"
- Sede di BonelliErede di Roma - Evento organizzato da The Adam Smith Society. Interverrà il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava
17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente all'inaugurazione della mostra fotografica per i cinquant'anni del quotidiano "la Repubblica"
18:00 - Comin & Partners - Geopolitical Talks
- Sede di Comin & Partners, Roma - Evento di Comin & Partners dal titolo "La Cina guida il Sud globale. Perché la Shanghai Cooperation Organisation (SCO) e i BRICS stanno ridisegnando gli equilibri internazionali". Interverranno, tra gli altri, Gianluca Comin, (Presidente Comin & Partners), Xiaoyong Li (Incaricato d'Affari ad interim e Ministro Consigliere dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia) e Alfredo Altavilla (Special Advisor BYD for Europe) Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: Bank of America
- Risultati di periodo Citigroup
- Risultati di periodo Wells Fargo
- Risultati di periodo
Giovedì 15/01/2026 Appuntamenti
: Pitti Immagine Uomo 109
- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027 (da martedì 13/01/2026 a venerdì 16/01/2026) Marca by BolognaFiere & ADM 2026
- 22ª edizione dell'unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell'eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l'Associazione della Distribuzione Moderna (da mercoledì 14/01/2026 a giovedì 15/01/2026) BCE
- Bollettino Economico Attività di Governo - Giorgia Meloni in Giappone
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone (da giovedì 15/01/2026 a sabato 17/01/2026) Banca d'Italia
- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Itali; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario
09:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
09:30 - INPS - "Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti in Italia"
- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato dal CIV INPS. Prenderanno parte al convegno, tra gli altri, il Presidente del CIV Roberto Ghiselli, la Segretaria generale CISL Daniela Fumarola, il Segretario generale CGIL Maurizio Landini e il Segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri
10:00 - Camera dei Deputati - Ucraina, Comunicazioni ministro Crosetto
- Montecitorio - Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina
10:30 - "Oltre i limiti. Sport e Scienza insieme per superare ogni sfida"
- Milano - Conferenza stampa dell'azienda farmaceutica Lilly in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui l'azienda è sponsor ufficiale. Interverranno, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Andrea Varnier, ceo Milano Cortina 2026; Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly; Marta Bassino, campionessa mondiale di sci alpino
11:00 - S&P Global Ratings - 2026 Italy Annual Press Conference
- Sede italiana di S&P Global, Vicolo S. Giovanni sul muro 1, Milano - Presentazione degli Outlook di S&P per il contesto macroeconomico dell'Eurozona e italiano, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario. Tra i relatori, Roberto Paciotti, Country Manager Italy, S&P Global Ratings
11:00 - Istat
- Permessi di costruire - III Trimestre 2025
17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontrerà i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento medio-lungo Aziende
: BlackRock
- Risultati di periodo Fope
- CDA: Ricavi netti consolidati e KPI al 31/12/2025, non sottoposti a revisione contabile Goldman Sachs
- Risultati di periodo Morgan Stanley
Wells Fargo
- Risultati di periodo
- Risultati di periodo: Q4 2025
Venerdì 16/01/2026 Appuntamenti
: Pitti Immagine Uomo 109
- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027 (da martedì 13/01/2026 a venerdì 16/01/2026) Attività di Governo - Giorgia Meloni in Giappone
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone (da giovedì 15/01/2026 a sabato 17/01/2026) Vicenzaoro January 2026
- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza, con oltre 1.300 brand espositori. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026) Banca d'Italia
- Bollettino Economico SIGEP World 2026 - The World Expo for Foodservice Excellence
- Fiera di Rimini - 47ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, dedicata a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, bakery e pizza, con oltre 1.300 espositori da 45 Paesi, in 138 mila mq di esposizione. Il salone offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi e soluzioni di packaging. Organizzata da Italian Exhibition Group, unisce eccellenze manifatturiere Made in Italy, tecnologie avanzate e mercati globali (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026) Scadenze tecniche
- Scadenza Futures su azioni e Opzioni Milano Fashion Week Men's 2026
- Milano Moda - Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 e organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026) Aziende
: Saccheria F.Lli Franceschetti
- CDA: Preconsuntivo Bilancio
Sabato 17/01/2026 Appuntamenti
: Attività di Governo - Giorgia Meloni in Giappone
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone (da giovedì 15/01/2026 a sabato 17/01/2026) SIGEP World 2026 - The World Expo for Foodservice Excellence
- Fiera di Rimini - 47ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, dedicata a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, bakery e pizza, con oltre 1.300 espositori da 45 Paesi, in 138 mila mq di esposizione. Il salone offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi e soluzioni di packaging. Organizzata da Italian Exhibition Group, unisce eccellenze manifatturiere Made in Italy, tecnologie avanzate e mercati globali (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026) Milano Fashion Week Men's 2026
- Milano Moda - Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 e organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026) Vicenzaoro January 2026
- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza, con oltre 1.300 brand espositori. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026)
20:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - l’Aquila - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia di inaugurazione dell'Aquila capitale italiana della cultura 2026(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))