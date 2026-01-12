Eventi e scadenze: settimana del 12 gennaio 2026

Lunedì 12/01/2026

Brunello Cucinelli

Growens

Piquadro

Martedì 13/01/2026

Delta Air Lines

JP Morgan

Lu-Ve S.P.A

Mercoledì 14/01/2026

Bank of America

Citigroup

Wells Fargo

Giovedì 15/01/2026

BlackRock

Fope

Goldman Sachs

Morgan Stanley

Wells Fargo

Venerdì 16/01/2026

Saccheria F.Lli Franceschetti

Sabato 17/01/2026

(Teleborsa) -- Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia11:45 -- Innovation Hub Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino "Leonardo Da Vinci" - Evento per celebrare il traguardo dei 500 milioni di passeggeri dell'intero network Wizz Air, organizzato da Wizz Air e Aeroporti di Roma. Saranno presenti, tra gli altri, Ivan Bassato (Chief Aviation Officer Aeroporti di Roma) e Ian Malin (Chief Financial Officer Wizz Air)- Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi dell’Esercizio 2025- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Fatturato primi nove mesi dell’esercizio fiscale 2025-2026 chiusi al 31 dicembre 2025- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027- Sala delle Colonne, Campus Luiss, Roma - Evento organizzato dalla Luiss. Tra i numerosi relatori, Aristide Police, Dean della Luiss School of Law; Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC e dell’Osservatorio sul Trasporto Aereo; Vincenzo Nunziata Presidente AdR; Francesco Presicce, Chief Technology Officer (CTO) e Accountable Manager, ITA Airways; Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità; Mario Barbuto, Presidente, Unione Italiana Ciechi e Alexander D'Orsogna Direttore Generale ENAC- Bilancio finanza pubblica della Francia- Pubblica l'outlook sull'energia- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve09:30 -- Borsa Italiana, Milano - 26ª edizione della Convention del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorlegale. Parteciperanno i principali player del mercato immobiliare oltre a Imprese Quotate, Istituti di Credito, Network Immobiliari, Property e Facility Services, SIIQ, Advisor, Analisti e Investitori10:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana - Nov. e Dic. 202515:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento promosso da Federmanager e dall'Associazione Allievi SNA. Interverranno, tra gli altri, il Presidente INPS Gabriele Fava, il Direttore generale INPS Valeria Vittimberga, il Presidente di Federmanager Valter Quercioli, il Direttore centrale INPS Studi e Ricerche Gianfranco Santoro, e il Direttore centrale ISTAT Anna Laura Sabbadini15:30 -- Montecitorio - Informative urgenti del Governo, con la Partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui tragici fatti occorsi a Crans-Montana e sui più recenti sviluppi della situazione in Venezuela- Asta medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 31.12.2025- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027- Sala delle Colonne, Campus Luiss, Roma - Evento organizzato dalla Luiss. Tra i numerosi relatori, Aristide Police, Dean della Luiss School of Law; Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC e dell’Osservatorio sul Trasporto Aereo; Vincenzo Nunziata Presidente AdR; Francesco Presicce, Chief Technology Officer (CTO) e Accountable Manager, ITA Airways; Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità; Mario Barbuto, Presidente, Unione Italiana Ciechi e Alexander D'Orsogna Direttore Generale ENAC- 22ª edizione dell'unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell'eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l'Associazione della Distribuzione Moderna- Beige Book- Turismo internazionale dell'Italia; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nel Sultanato dell'Oman10:00 -- Camera dei deputati - Presentazione ufficiale dell' dell’Academy Assocostieri – Gente di Mare. Interverranno, Salvatore Deidda (Presidente Commissione Trasporti della Camera), Elio Ruggeri (Presidente Assocostieri), Dario Soria (Direttore Generale Assocostieri) e Elena Di Tizio (Amministratore Delegato Gente di Mare)10:00 -- Diretta dalla Stazione Concordia, Altopiano Antartico - evento su Zoom - Ice Memory Foundation, CNRS, IRD, Université Grenoble Alpes, CNR e Università Ca’ Foscari inaugurano l'Ice Memory Sanctuary per carote di ghiaccio alpino a -50 °C. Preservano l'atmosfera europea passata per ricerca climatica futura, dopo un decennio di spedizioni. Tappa chiave nel Decennio ONU Criosfera12:30 -- La Commissione Cultura svolge l'audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all’editoria, Alberto Barachini, sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale GEDI14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano14:30 -- Camera dei deputati - 13° Rapporto su "Il bilancio del sistema previdenziale italiano: andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2024", organizzato da Itinerari previdenziali. Presenzierà il Direttore generale INPS Valeria Vittimberga15:00 -- Corte dei conti, Roma - Evento organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità della magistratura contabile. Interverranno, tra gli atri, il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, il Vicepresidente del Consiglio di Presidenza, Vito Mormando, il Presidente aggiunto della Corte dei conti e presidente del Comitato Pari Opportunità, Tommaso Miele, i Ministri Eugenia Roccella e Carlo Nordio, il Presidente dell'AGCOM, Giacomo Lasorella, e la Presidente dell'Autorità per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni17:00 -- Sede di BonelliErede di Roma - Evento organizzato da The Adam Smith Society. Interverrà il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava17:00 -- Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente all'inaugurazione della mostra fotografica per i cinquant'anni del quotidiano "la Repubblica"17:00 -- Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente all'inaugurazione della mostra fotografica per i cinquant'anni del quotidiano "la Repubblica"18:00 -- Sede di Comin & Partners, Roma - Evento di Comin & Partners dal titolo "La Cina guida il Sud globale. Perché la Shanghai Cooperation Organisation (SCO) e i BRICS stanno ridisegnando gli equilibri internazionali". Interverranno, tra gli altri, Gianluca Comin, (Presidente Comin & Partners), Xiaoyong Li (Incaricato d'Affari ad interim e Ministro Consigliere dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia) e Alfredo Altavilla (Special Advisor BYD for Europe)- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027- 22ª edizione dell'unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell'eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l'Associazione della Distribuzione Moderna- Bollettino Economico- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Itali; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario09:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo09:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato dal CIV INPS. Prenderanno parte al convegno, tra gli altri, il Presidente del CIV Roberto Ghiselli, la Segretaria generale CISL Daniela Fumarola, il Segretario generale CGIL Maurizio Landini e il Segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri10:00 -- Montecitorio - Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina10:30 -- Milano - Conferenza stampa dell'azienda farmaceutica Lilly in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui l'azienda è sponsor ufficiale. Interverranno, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Andrea Varnier, ceo Milano Cortina 2026; Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly; Marta Bassino, campionessa mondiale di sci alpino11:00 -- Sede italiana di S&P Global, Vicolo S. Giovanni sul muro 1, Milano - Presentazione degli Outlook di S&P per il contesto macroeconomico dell'Eurozona e italiano, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario. Tra i relatori, Roberto Paciotti, Country Manager Italy, S&P Global Ratings11:00 -- Permessi di costruire - III Trimestre 202517:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontrerà i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Ricavi netti consolidati e KPI al 31/12/2025, non sottoposti a revisione contabile- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2025- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza, con oltre 1.300 brand espositori. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader- Bollettino Economico- Fiera di Rimini - 47ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, dedicata a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, bakery e pizza, con oltre 1.300 espositori da 45 Paesi, in 138 mila mq di esposizione. Il salone offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi e soluzioni di packaging. Organizzata da Italian Exhibition Group, unisce eccellenze manifatturiere Made in Italy, tecnologie avanzate e mercati globali- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Milano Moda - Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 e organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone- Fiera di Rimini - 47ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, dedicata a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, bakery e pizza, con oltre 1.300 espositori da 45 Paesi, in 138 mila mq di esposizione. Il salone offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi e soluzioni di packaging. Organizzata da Italian Exhibition Group, unisce eccellenze manifatturiere Made in Italy, tecnologie avanzate e mercati globali- Milano Moda - Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 e organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza, con oltre 1.300 brand espositori. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader20:30 -- Quirinale - l’Aquila - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia di inaugurazione dell'Aquila capitale italiana della cultura 2026