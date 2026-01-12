Milano 14:10
Finanza, Consensus
Ferrari, Goldman Sachs e Morgan Stanley tagliano il target price
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha abbassato il target price su Ferrari, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB, a 378 euro per azione (dai precedenti 391 euro), confermando la raccomandazione "Buy". Inoltre, Morgan Stanley ha tagliato il target price a 355 euro per azione (dai precedenti 367 euro).

Intanto, si muove verso il basso Ferrari, che si posiziona a 321,2 euro, con una discesa dell'1,38%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 319,6 e successiva a quota 318,1. Resistenza a 326.


