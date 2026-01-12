Ferrari, Goldman Sachs e Morgan Stanley tagliano il target price

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha abbassato il target price su Ferrari
, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB, a 378 euro
per azione (dai precedenti 391 euro), confermando la raccomandazione "Buy". Inoltre, Morgan Stanley
ha tagliato il target price a 355 euro
per azione (dai precedenti 367 euro).
Intanto, si muove verso il basso Ferrari
, che si posiziona a 321,2 euro
, con una discesa dell'1,38%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 319,6 e successiva a quota 318,1. Resistenza a 326.