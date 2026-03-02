Milano 14:34
Novo Nordisk, Goldman Sachs abbassa rating a "Neutral" e taglia TP dopo trial deludenti
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha declassato il produttore danese Novo Nordisk da "buy" a "neutral", tagliando drasticamente il target price a 12 mesi da 400 DKK a 260 DKK. La decisione arriva in seguito ai deludenti risultati del trial REDEFINE-4, che hanno mostrato l'inferiorità del farmaco CagriSema rispetto a tirzepatide.

Gli analisti hanno ridotto le aspettative di vendite di picco per CagriSema e la monoterapia con cagrilintide di circa il 65%, portandole a 5,2 miliardi di dollari rispetto agli 11,8 miliardi previsti in precedenza. Di conseguenza, le stime sui ricavi del gruppo per il periodo 2026-2030 sono state abbassate mediamente del 6%, mentre l'utile operativo rettificato è stato tagliato del 10% e l'utile per azione (EPS) del 12%.

Nonostante Goldman abbia alzato le stime di vendita per la pillola Wegovy (portandole a 7,8 miliardi di dollari), ciò non è bastato a compensare il peggioramento delle prospettive per i prodotti iniettabili e per zenagamtide (ex amycretin).

Goldman Sachs ha descritto il titolo come una "show-me story", riducendo il multiplo P/E applicato da 18,5x a 12,5x e riflettendo una maggiore incertezza sulla crescita a lungo termine dell'azienda nel competitivo mercato del diabete e dell'obesità.
