Fincantieri, controllata Vard costruirà quattro navi ribotizzate multiruolo per Ocean Infinity

(Teleborsa) - Vard
, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri
, ha firmato un nuovo contratto con Ocean Infinity
, cliente già consolidato, per la progettazione e costruzione di quattro unità Multi-Purpose Robotic Vessels
(MPV). Il valore complessivo dell’accordo supera i 200 milioni di euro
.
Il contratto prevede inoltre una fornitura integrata da parte di Vard Electro, che consegnerà l’intera suite di sistemi SeaQ per operazioni da remoto, e da Vard Interiors, responsabile delle soluzioni di allestimento interno, che coniugano design innovativo e sistemi ad alta efficienza energetica per garantire comfort dell’equipaggio ed eccellenza operativa. Seaonics fornirà il Launch and Recovery System (LARS), che consentirà la gestione avanzata di ROV e unità geotecniche.Due navi
saranno consegnate dai cantieri norvegesi di Vard nel primo e secondo trimestre del 2028
, mentre le altre due
saranno costruite presso lo stabilimento di Vard Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista nel terzo e quarto trimestre dello stesso anno
.