Francoforte: balza in avanti Fresenius Medical Care

Francoforte: balza in avanti Fresenius Medical Care
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresenius Medical Care rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 41,47 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 40,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 40,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
