Francoforte: i venditori si accaniscono su Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che soffre con un calo del 7,76%.
La tendenza ad una settimana di Fresenius Medical Care
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 38,84 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 37,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 40,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)