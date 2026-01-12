GLAS rileva 100% di Loan Agency Services con il supporto di Alma Led

(Teleborsa) -

GLAS, leader mondiale nel settore dell’agency indipendente ha acquisito il 100% di Loan Agency Services dai venditori L&P Investimenti e We-Holding, assistiti dallo studio legale Alma Led.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di sviluppo della società all’interno di un gruppo internazionale di primo piano, permettendole di rafforzare e ampliare la propria offerta di servizi a beneficio di tutti gli stakeholder. Loan Agency Services è leader italiano nei servizi di agency e negli strumenti per la gestione e il monitoraggio del credito, con oltre 52 miliardi di euro di finanziamenti amministrati e più di 350 operazioni gestite, di cui circa 200 nel private debt.



Il team legale di Alma Led che ha seguito l’operazione era composto da Marco Nicolini (Equity Partner), Andrea Rosi (Partner), Marco Rosato (Senior Associate) e Martina Angelone (Associate). "L’operazione presenta una chiara valenza industriale e strategica - ha commentato Marco Nicolini - Alma Led ha affiancato i venditori in un percorso di valorizzazione coerente con la posizione di LAS nel mercato. Siamo lieti di aver contribuito al buon esito di una transazione di rilievo per il settore dei servizi finanziari".





