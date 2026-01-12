Heineken, l'AD Van den Brink lascerà l'incarico a maggio

Heineken

(Teleborsa) -si prepara a un cambio ai vertici: il CEO e presidente Dolf van den Brink ha comunicato al consiglio di sorveglianza la decisione di lasciare il proprio incarico a partire dal 31 maggio di quest'anno.L’azienda ha fatto sapere che il manager resterà comunque a disposizione del gruppo come consulente per otto mesi, a partire dal 1° giugno, per garantire una transizione ordinata. Nel frattempo, il consiglio avvierà il processo di selezione del suo successore.Van den Brink, in Heineken da 28 anni e alla guida del gruppo da sei anni, ha spiegato di aver maturato la decisione dopo un confronto con il comitato di vigilanza. "È il momento giusto per passare il testimone", ha dichiarato il top manager, sottolineando come il settore stia attraversando una fase complessa, segnata dal calo dei consumi di bevande alcoliche soprattutto nei mercati occidentali.