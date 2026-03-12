Reply, conti in crescita nel 2025 e dividendo a 1,35 euro

(Teleborsa) - Il Gruppo Reply ha chiuso l’esercizio 2025 con un fatturato consolidato di 2.483,6 milioni di euro, in crescita dell’8,0% rispetto a 2.300,5 milioni dell’esercizio 2024.



Positivi tutti gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 467,6 milioni di euro, in crescita del 13,9% rispetto ai 410,6 milioni registrati a dicembre 2024. L’EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 391,7 milioni, in crescita del 18,5% rispetto ai 330,4 milioni a dicembre 2024. Il risultato netto di gruppo è stato pari a 250,9 milioni, in aumento del 18,9% rispetto ai 211,1 milioni del 2024.



La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2025 è positiva per 467,6 milioni di euro (349,1 milioni al 31 dicembre 2024). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 risultava positiva per 423,1 milioni.



In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2025, il Cda di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata per il 23 aprile 2026, la distribuzione di un dividendo pari a 1,35 euro per azione, che verrà posto in pagamento il 20 maggio 2026, con data di stacco cedola fissato il 18 maggio 2026 (record date il 19 maggio 2026).





Condividi

```