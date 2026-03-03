Finecobank, CdA approva bilancio 2025 e dividendo 0,79 euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank
ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
, che - recependo i risultati 2025 già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2026 e resi noti al mercato nella giornata del 6 febbraio 2026 - registrano un risultato netto pari a 643,1 milioni
di euro per la Capogruppo (648,8 milioni di euro nell’esercizio 2024) e a 647 milioni di euro a livello consolidato
(652,3 milioni di euro nell’esercizio 2024).
L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta di destinazione dell’utile
dell’esercizio 2025, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2025 e resa nota al mercato il 6 febbraio 2026. Pertanto, verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, prevista per il 29 aprile 2026, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di 0,79 euro per azione.
Più precisamente, la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede la distribuzione alle 611.890.603 azioni ordinarie di un dividendo unitario di 0,79 euro per complessivi euro 483.393.576,37
. La distribuzione, se approvata dall’Assemblea del 29 aprile 2026, avrà luogo il giorno 20 maggio 2026 (con stacco cedola il 18 maggio 2026
e record date il 19 maggio 2026).