Finecobank, CdA approva bilancio 2025 e dividendo 0,79 euro

FinecoBank

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e il, che - recependo i risultati 2025 già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2026 e resi noti al mercato nella giornata del 6 febbraio 2026 - registrano undi euro per la Capogruppo (648,8 milioni di euro nell’esercizio 2024) e a(652,3 milioni di euro nell’esercizio 2024).L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include ladell’esercizio 2025, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2025 e resa nota al mercato il 6 febbraio 2026. Pertanto, verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, prevista per il 29 aprile 2026, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di unPiù precisamente, la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede la distribuzione alle 611.890.603 azioni ordinarie di un dividendo unitario di 0,79 euro per. La distribuzione, se approvata dall’Assemblea del 29 aprile 2026, avrà luogo il giorno 20 maggio 2026 (cone record date il 19 maggio 2026).