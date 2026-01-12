Mevim, Borsa: dal 13 gennaio niente ordini senza limite di prezzo

Mevim

(Teleborsa) -ha comunicato che da domani 13 gennaio 2026 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarieMevim (ex Imvest), società quotata su Euronext Growth Milan e che opera nel settore immobiliare, ha chiuso la seduta odierna a quota 0,1215 euro per azione (). La società, la cui capitalizzazione è stata polverizzata negli anni anche a causa del prestito obbligazionario convertibile, vale oggi appena 633 mila euro.