Pozzi Milano, nuovi ordini dal mercato messicano per 1,4 milioni di euro

Pozzi Milano

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha acquisitoper un valore complessivo di circa 1,7 milioni di dollari (pari a circa 1,4 milioni di euro). Gli ordini si inseriscono in un rapporto commerciale consolidato, in continuità con quelli finalizzati nel gennaio 2024 e nel gennaio 2025, confermando la crescente penetrazione della Società nel mercato nordamericano e la solidità della strategia di sviluppo internazionale.Ilall'interno della più ampia strategia di espansione nelle Americhe, area che continua a mostrare elevati tassi di crescita e forte apprezzamento per il design italiano. Alla data del 30 giugno 2025, come riportato nella relazione finanziaria semestrale, le Americhe hanno contribuito per quasi il 18% dei ricavi, con vendite pari a circa 2 milioni di euro, in crescita del 31,2% su base annua."La continuità degli ordini dal mercato messicano riflette un posizionamento ormai consolidato nelle Americhe, area strategica per lo sviluppo futuro della società - ha commentato l'- La nostra priorità resta un'espansione selettiva in mercati ad alto potenziale, dove possiamo valorizzare al meglio i nostri marchi e il know-how industriale. Continuiamo a lavorare su un modello operativo flessibile ed efficiente, orientato alla crescita sostenibile e alla costruzione di relazioni commerciali di lungo periodo".