Piazza Affari: in calo Sesa

società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

FTSE Italia Mid Cap

Sesa

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,81%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 93,47 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 91,27. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 95,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)