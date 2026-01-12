Sammontana, Moody's assegna rating "B2" con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -ha assegnato un. Ha inoltre confermato il rating B2 sulle obbligazioni senior secured a tasso variabile da 925 milioni di euro con scadenza 2031, precedentemente emesse da Sammontana Italia. La decisione di rating fa seguito alla fusione tra Sammontana Italia S.p.A. (la precedente società controllante) e altre due controllate in Sammontana S.p.A. Società Benefit. Quest'ultima è diventata la nuova capogruppo.Il rating B2 riflette la nostra previsione che ladi Sammontana, il che posizionerà più comodamente la società nella sua attuale categoria di rating. In particolare, Moody's prevede che la leva finanziaria raggiungerà un picco superiore a 6,0x nel 2025 con l'acquisizione di La Rocca Creative Cakes, finanziata tramite debito. Prevede che il continuo andamento positivo delle vendite e le sinergie di costo sosterranno la performance operativa nei prossimi 12-18 mesi, con conseguente riduzione della leva finanziaria.Il rating riflette ladi Sammontana nel settore della pasticceria surgelata e del gelato di marca in Italia, supportata dalla sua capillare rete distributiva su tutto il territorio nazionale. Il rating tiene conto anche dell'elevata concentrazione dei ricavi dell'azienda in Italia e in due categorie di prodotto, che rappresentano un vincolo alla valutazione del suo profilo aziendale. Inoltre, Sammontana è esposta al sentiment dei consumatori e al difficile contesto economico, poiché i consumatori potrebbero passare ai prodotti a marchio del distributore o ridurre i loro consumi fuori casa.Il rating e le prospettive stabili presuppongono che l'azienda mantenga l'attuale politica finanziaria e la tolleranza alla leva finanziaria. Sebbene l'espansione di Sammontana nei mercati internazionali possa essere supportata dall'attività di M&A, viene previsto che le, con un impatto limitato sulla leva finanziaria dell'azienda.