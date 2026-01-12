Vigilanza sulle cooperative: nuove regole e modelli operativi

(Teleborsa) - "Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici: i D. M. 5 marzo 2025 e l’aggiornamento della modulistica" è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro rientra nell’attività dell’area "Diritto societario" alla quale è delegato ilL’attività normativa degli ultimi mesi ha riguardato ancheIn considerazione della rilevanza rivestita dal settore cooperativo nel tessuto economico italiano e dell’esigenza del complessivo aggiornamento dell’intero comparto, con lo scopo di razionalizzare l’impianto normativo, è intervenuto il recente disegno di legge recante la "" con principi e criteri finalizzati a riformare le disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici e, ove necessario, le correlate disposizioni contenute nel codice civile.Alcuni mesi fa è stato inoltre effettuato anche un primo aggiornamento alle novità recate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in punto di istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, tramite l’emanazione, avvenuta in data1° aprile 2025, dei decreti del 5 marzo 2025 e più nello specifico del:Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica;Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica;della revisione e dell'ispezione straordinaria sulle Banche di credito cooperativo.Con i tre decreti sono state ridefinite alcune modalità di effettuazione delle attività dial fine di rendere ledell’attività di vigilanza cooperativa.Con i tre decreti è statanonchéL’ultima versione della modulistica risaliva al 2015, successivamente aggiornata nel 2017. Il ministero ha precisato che l’utilizzo dei nuovi modelli di verbale è condizionato al completamento del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale. In attesa della conclusione del processo, sono utilizzabili i modelli e le procedure preesistenti.Il documento dei commercialisti effettuasoffermandosi sulle principali novità introdotte. A questa prima panoramica, seguirà nelle prossime settimane un più specifico approfondimento sul verbale di vigilanza.