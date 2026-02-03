Milano 11:51
ESMA, avviata la procedura di selezione per il prossimo presidente

(Teleborsa) - L'ESMA, l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha avviato la procedura di selezione per la posizione di presidente, attualmente ricoperta da Verena Ross, economista tedesca in carica da novembre 2021.

In qualità di professionista indipendente a tempo pieno con sede a Parigi, il presidente guida la direzione strategica dell'ESMA e rappresenta l'Autorità al più alto livello istituzionale. Il candidato prescelto presiederà sia il Board of Supervisors che il Management Board.

Le candidature sono aperte fino al 3 marzo 2026. L'incarico ha durata di 5 anni, con possibilità di proroga una volta sola.

In linea con il Regolamento ESMA, le principali responsabilità del presidente includono: Presiedere le riunioni e definire gli ordini del giorno di Board of Supervisors e Management Board; preparare i lavori del Board of Supervisors; svolgere il ruolo di principale rappresentante esterno dell'ESMA; sviluppare la strategia a lungo termine dell'ESMA e garantirne il raggiungimento degli obiettivi; attuare i compiti e le decisioni assegnati dal Board of Supervisors; garantire la responsabilità e rappresentare l'ESMA dinanzi al Parlamento europeo nelle audizioni annuali sulle sue performance; guidare l'ESMA attraverso i potenziali cambiamenti derivanti dalla proposta legislativa della Commissione europea sull'integrazione e la vigilanza del mercato, compresi gli adeguamenti al quadro di governance dell'ESMA.

(Foto: ESMA)
