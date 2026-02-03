ESMA, avviata la procedura di selezione per il prossimo presidente

(Teleborsa) - L', l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha, attualmente ricoperta da Verena Ross, economista tedesca in carica da novembre 2021.In qualità di professionista indipendente a tempo pieno con sede a Parigi, il presidente guida la direzione strategica dell'ESMA e rappresenta l'Autorità al più alto livello istituzionale. Il candidato prescelto presiederà sia il Board of Supervisors che il Management Board.Le candidature sono. L'incarico ha durata di 5 anni, con possibilità di proroga una volta sola.In linea con il Regolamento ESMA, leincludono: Presiedere le riunioni e definire gli ordini del giorno di Board of Supervisors e Management Board; preparare i lavori del Board of Supervisors; svolgere il ruolo di principale rappresentante esterno dell'ESMA; sviluppare la strategia a lungo termine dell'ESMA e garantirne il raggiungimento degli obiettivi; attuare i compiti e le decisioni assegnati dal Board of Supervisors; garantire la responsabilità e rappresentare l'ESMA dinanzi al Parlamento europeo nelle audizioni annuali sulle sue performance; guidare l'ESMA attraverso i potenziali cambiamenti derivanti dalla proposta legislativa della Commissione europea sull'integrazione e la vigilanza del mercato, compresi gli adeguamenti al quadro di governance dell'ESMA.