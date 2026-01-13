Acea, Valentina Bracaglia nuova Cfo

Gruppo ACEA

(Teleborsa) -, laurea con lode in Ingegneria Gestionale all'Università La Sapienza di Roma è la nuovadel. Nata nel 1988 a Frosinone, Bracaglia è entrata nel Gruppo ACEA a luglio 2023 in qualità di Responsabile Group Planning & Control, ha poi assunto il ruolo di Deputy Chief Financial Officer da dicembre 2024, accompagnando l’evoluzione dei processi di pianificazione e controllo.All’interno del Gruppo Acea è, inoltre, Consigliere di Amministrazione di Acque, Aquaser e Acea ATO2, contribuendo al rafforzamento della governance e al presidio economico-finanziario delle società.Subentra anominato Co-General Manager di Gruppo.