Acea, Valentina Bracaglia nuova Cfo

(Teleborsa) - Valentina Bracaglia, laurea con lode in Ingegneria Gestionale all'Università La Sapienza di Roma è la nuova Chief Financial Officer del Gruppo ACEA. Nata nel 1988 a Frosinone, Bracaglia è entrata nel Gruppo ACEA a luglio 2023 in qualità di Responsabile Group Planning & Control, ha poi assunto il ruolo di Deputy Chief Financial Officer da dicembre 2024, accompagnando l’evoluzione dei processi di pianificazione e controllo.

All’interno del Gruppo Acea è, inoltre, Consigliere di Amministrazione di Acque, Aquaser e Acea ATO2, contribuendo al rafforzamento della governance e al presidio economico-finanziario delle società.

Subentra a Pier Francesco Ragni nominato Co-General Manager di Gruppo.
