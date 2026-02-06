Stellantis, Filosa: "Reset decisivo e ritorno al profitto nel 2026"

Stellantis

(Teleborsa) -si prepara a un anno di profonda trasformazione dopo aver archiviato un secondo semestre 2025 segnato da numeri pesanti. Durante la call sui conti preliminari, il Ceoha annunciato un cambio di rotta radicale: "Abbiamo deciso un reset decisivo per arrivare a una", ha spiegato il manager, sottolineando la volontà di "accelerare i processi decisionali e l'esecuzione" e di migliorare i rapporti con tutti gli stakeholder.I dati preliminari mostrano una, con oneri record perlegati alla. "Ridisegneremo la nostra produzione e la linea prodotti per andare incontro ai diversi livelli di adozione dell'elettrico e per far fronte agli errori del passato", ha ammesso Filosa con franchezza. Tuttavia, il Ceo guarda al futuro con cauto ottimismo, rilevando che "a fine 2025 abbiamo già visto i primi segnali di miglioramento che sono di buon auspicio per il 2026".Il vero motore della ripartenza è il, dove "gli ordini sono più che raddoppiati e la quota di mercato è in aumento". Filosa ha evidenziato come inla crescita sia stata del "+150% grazie a domanda Ram, Jeep e Dodge", con risultati record come i "60mila ordini per il modello 2026 di Ram Hemi" e il sold-out della produzione della Dodge Charger. Anche insi registra un "momentum positivo" per la, con ordini in crescita del "+13% nel secondo semestre" e un picco del "+23% nel solo quarto trimestre", nonostante il Cfo Joao Laranjo abbia segnalato una forte concorrenza e "problemi sul pricing".Sul fronte finanziario, il Cfoha rassicurato gli investitori: "Non prevediamo". Sebbene ilsia stato sospeso a causa della perdita attesa, il Cfo ha garantito che "il bilancio è solido" e l'obiettivo è di "tornare a un cash flow positivo nel 2027". Lapasserà però per nuovi sacrifici: dopo glida 1,3 miliardi di euro per la riduzione del personale in Europa nel 2025, per il 2026 si stimano ulteriori "oneri per 1 miliardo".Il futuro deidel gruppo resta sotto i riflettori. "Nell'del prossimo 21 maggio condivideremo le decisioni sul nostro portafoglio di brand di cui siamo molto orgogliosi", ha promesso Filosa. Nonostante gli 1,6 miliardi di costi legati ai, la leadership è convinta della risalita: "Saremo profittevoli nel 2026".