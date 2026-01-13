Aeroporto di Vienna, stop ai voli per ghiaccio. Praga limita le operazioni per pioggia gelata

(Teleborsa) - L', secondo quanto scrive Reuters citando la stampa locale. Uno spesso strato di ghiaccio si era formato sulle piste di Vienna e ha continuato a congelarsi di nuovo nonostante gli sforzi per rimuoverlo, ha dichiarato un portavoce, con i voli che sono stati dirottati verso altri aeroporti.L', ha scritto lo scalo sul suo profilo X. "A causa dell'intensa pioggia gelata, gli arrivi sono limitati per consentire lo sghiacciamento della pista principale, delle vie di rullaggio e delle piazzole di sosta per gli aeromobili - viene spiegato - Queste restrizioni agli arrivi causeranno ritardi ai voli per tutta la giornata".Il gestore dell'aeroporto di Praga sottolinea di essere preparato a questa situazione "con la massima attenzione e in anticipo", rafforzando i turni di personale addetto alla manutenzione delle aree operative, mentre i materiali erano in condizioni di massima prontezza. "In casi eccezionali, in cui non fosse più possibile garantire la sicurezza delle operazioni,", viene sottolienato.