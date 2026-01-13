Aeroporto di Vienna, stop ai voli per ghiaccio. Praga limita le operazioni per pioggia gelata

(Teleborsa) - L'aeroporto di Vienna
è chiuso almeno fino alle 11:00 per ghiaccio
, secondo quanto scrive Reuters citando la stampa locale. Uno spesso strato di ghiaccio si era formato sulle piste di Vienna e ha continuato a congelarsi di nuovo nonostante gli sforzi per rimuoverlo, ha dichiarato un portavoce, con i voli che sono stati dirottati verso altri aeroporti.
L'aeroporto di Praga
è operativo "solo in modalità molto limitata"
, ha scritto lo scalo sul suo profilo X. "A causa dell'intensa pioggia gelata, gli arrivi sono limitati per consentire lo sghiacciamento della pista principale, delle vie di rullaggio e delle piazzole di sosta per gli aeromobili - viene spiegato - Queste restrizioni agli arrivi causeranno ritardi ai voli per tutta la giornata".
Il gestore dell'aeroporto di Praga sottolinea di essere preparato a questa situazione "con la massima attenzione e in anticipo", rafforzando i turni di personale addetto alla manutenzione delle aree operative, mentre i materiali erano in condizioni di massima prontezza. "In casi eccezionali, in cui non fosse più possibile garantire la sicurezza delle operazioni, limitare il traffico aeroportuale è l'unica soluzione responsabile
", viene sottolienato.