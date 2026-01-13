Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.818,5, mentre il primo supporto è stimato a 23.564,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.072,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)