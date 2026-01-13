Milano 9:10
45.717 -0,03%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:10
10.151 +0,10%
25.415 +0,04%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.818,5, mentre il primo supporto è stimato a 23.564,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.072,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```