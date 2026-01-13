Milano 12:17
45.682 -0,11%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 12:17
10.142 +0,02%
Francoforte 12:17
25.369 -0,14%

Aste titoli di Stato, collocati 4 miliardi di euro con rendimenti in calo

Finanza
Aste titoli di Stato, collocati 4 miliardi di euro con rendimenti in calo
(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 4 miliardi di euro di BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 13 gennaio 2026.

In particolare, sono stati collocati 4 miliardi di euro del BTP 2,4% 3 anni scadenza 15-03-2029, per cui la domanda ha raggiunto 5,8 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,45.

Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,48%, ovvero 11 punto base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale all'11 dicembre 2025.
Condividi
```