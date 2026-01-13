Aste titoli di Stato, collocati 4 miliardi di euro con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocatodinelle aste di collocamento disvolte nella giornata del 13 gennaio 2026.In particolare, sono stati collocati 4 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 5,8 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,45.Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, ilsi è assestato al 2,48%, ovvero 11 punto base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale all'11 dicembre 2025.