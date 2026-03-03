Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 2/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 2/03/2026 è stato pari a 5,63 miliardi di euro, in calo del 22,77%, rispetto ai 7,29 miliardi della vigilia.I volumi scambiati sono passati, da 1,64 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,84 miliardi.Tra i 815 titoli trattati, 294 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 490 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 31 titoli.