Milano 10:40
44.618 -3,59%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:40
10.522 -2,39%
Francoforte 10:40
23.875 -3,10%

Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 2/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 2/03/2026 è stato pari a 5,63 miliardi di euro, in calo del 22,77%, rispetto ai 7,29 miliardi della vigilia.

I volumi scambiati sono passati, da 1,64 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,84 miliardi.

Tra i 815 titoli trattati, 294 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 490 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 31 titoli.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
