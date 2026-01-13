Bankitalia, a novembre accelerano i prestiti. Crescita dei depositi stabile

(Teleborsa) - A2025 i, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati del 2,1 per cento sui dodici mesi (1,8 nel mese precedente). Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione mensile "Banche e moneta".I prestiti allesono aumentati del 2,3 per cento (come nel mese precedente) mentre quelli allesono aumentati dell'1,8 per cento (1,1 in ottobre).del settore privato sono aumentati del 2,6 per cento (come nel mese precedente); laè aumentata del 2,8 per cento (4,9 in ottobre).In novembre il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) suisi è collocato al 3,72 per cento (3,73 in ottobre); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 14,9 per cento (16,1 nel mese precedente).Il TAEG sullesi è collocato al 10,12 per cento (10,07 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,52 per cento (3,53 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,10 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,16 per cento.in essere sono stati pari allo 0,63 per cento (come in ottobre).