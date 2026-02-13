NatWest, utile annuale balza a 7,7 miliardi di sterline (+24%) grazie a maggiori margini sui depositi

(Teleborsa) - La banca britannica NatWest
ha chiuso il 2025 con una crescita del 24% dell'utile annuale
, superando le previsioni degli analisti e fissando nuovi obiettivi di rendimento grazie a una strategia focalizzata sul mercato britannico e sulla gestione patrimoniale. La banca ha registrato un utile ante imposte di 7,7 miliardi di sterline
(circa 10,5 miliardi di dollari), rispetto ai 6,2 miliardi dell'anno precedente, battendo il consenso medio di 7,5 miliardi.
Il Gruppo NWB ha riportato un utile attribuibile
di 4,198 miliardi di sterline, con ricavi totali
aumentati del 14% a 13,6 miliardi
. Questo incremento è stato trainato dall'espansione del margine sui depositi, frutto di saldi clienti più elevati e di solidi proventi da coperture. Parallelamente, il rapporto costi/ricavi
è migliorato, scendendo dal 58,2% al 53,2%, nonostante un aumento delle spese operative del 4% dovuto a costi di trasformazione e investimenti nel personale. Le perdite nette per deterioramento
sono salite a 653 milioni di sterline
, riflettendo minori rilasci di fondi e oneri associati all'acquisizione dei saldi di Sainsbury's Bank.
Il bilancio si conferma robusto con prestiti netti ai clienti
aumentati di 13,6 miliardi di sterline
, raggiungendo quota 345,6 miliardi grazie alla crescita nei mutui e nei prestiti personali e commerciali. I depositi
sono cresciuti di 6,8 miliardi, attestandosi a 325,1 miliardi
. Il coefficiente patrimoniale CET1
si è attestato all'11,2%
, con una lieve flessione di 20 punti base dovuta alla crescita delle attività ponderate per il rischio (RWA) e ai cambiamenti normativi.
Il CEO Paul Thwaite
ha annunciato un innalzamento delle ambizioni strategiche, puntando ora a un rendimento del patrimonio netto tangibile (RoTE) superiore al 18% entro il 2028. Questo riposizionamento avviene pochi giorni dopo l'accordo per l'acquisizione di Evelyn Partners
, uno dei maggiori gestori patrimoniali britannici, per 2,7 miliardi di sterline. Si tratta della più grande operazione per la banca dal salvataggio statale del 2008. Già prima di questo accordo, gli asset in gestione di NatWest erano cresciuti del 20% arrivando a 58,5 miliardi di sterline.
In linea con la politica di remunerazione degli azionisti
, NatWest ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie
da 750 milioni di sterline
per la prima metà del 2026.