Milano 4-mar
45.337 +1,95%
Nasdaq 4-mar
25.094 +1,51%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 4-mar
10.568 +0,80%
Francoforte 4-mar
24.205 +1,74%

Borsa: Grande giornata per Tokyo (+3,68%)

Il Nikkei 225 esordisce a 56.241,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Tokyo (+3,68%)
Protagonista il principale indice azionario giapponese, in forte rialzo del 3,68%, a quota 56.241,79 in apertura.
Condividi
```