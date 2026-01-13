CAREL, CDP alza il punteggio a “A-"

CAREL

(Teleborsa) -- l’organizzazione globale non-profit che monitora, tra l’altro, le performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico - ha assegnato ail punteggio ““, migliorando il precedente giudizio.Il nuovo punteggio posiziona la società nella, insieme alle imprese più impegnate nella lotta al climate change.Positive le performance nel settore della “Water Security”. In questo caso, infatti, CDP ha riconosciuto a CAREL un punteggio pari a “B”,in significativa crescita rispetto all’anno precedente., CEO del Gruppo CAREL e, membro del Cda con deleghe all’ESG hanno congiuntamente commentato: “L’ottimo risultato conseguito si somma all’ottenimento della medaglia d’argento da parte di Ecovadis e al riconoscimento da parte di Science Based Targets initiative (SBTi) degli obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine (nearterm targets). Il miglioramento costante nei principali rating ESG conferma come la sostenibilità sia oggi pienamente integrata nella strategia di sviluppo del Gruppo CAREL e rappresenti una leva concreta di competitività, innovazione e creazione di valore nel lungo periodo. Un impegno che coinvolge l’intera organizzazione e rafforza il nostro ruolo di partner di riferimento per un’industria sempre più efficiente e responsabile.”