CAREL, CDP alza il punteggio a “A-"

(Teleborsa) - CDP
- l’organizzazione globale non-profit che monitora, tra l’altro, le performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico - ha assegnato a CAREL
il punteggio “A-
“, migliorando il precedente giudizio.
Il nuovo punteggio posiziona la società nella fascia “Leadership”
, insieme alle imprese più impegnate nella lotta al climate change.
Positive le performance nel settore della “Water Security”. In questo caso, infatti, CDP ha riconosciuto a CAREL un punteggio pari a “B”,
in significativa crescita rispetto all’anno precedente.Francesco Nalini
, CEO del Gruppo CAREL e Carlotta Rossi Luciani
, membro del Cda con deleghe all’ESG hanno congiuntamente commentato: “L’ottimo risultato conseguito si somma all’ottenimento della medaglia d’argento da parte di Ecovadis e al riconoscimento da parte di Science Based Targets initiative (SBTi) degli obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine (nearterm targets). Il miglioramento costante nei principali rating ESG conferma come la sostenibilità sia oggi pienamente integrata nella strategia di sviluppo del Gruppo CAREL e rappresenti una leva concreta di competitività, innovazione e creazione di valore nel lungo periodo. Un impegno che coinvolge l’intera organizzazione e rafforza il nostro ruolo di partner di riferimento per un’industria sempre più efficiente e responsabile.”