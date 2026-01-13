Culti, assemblea il 28 gennaio su rinnovo Cda e modifiche statutarie

(Teleborsa) - É stata convocata per il 28 gennaio 2026
l'assemblea ordinaria e straordinaria di Culti Milano
. La seconda convocazione è fissata per il giorno successivo.
In sede ordinaria i soci saranno chiamati a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione
e le Collegio Sindacale
, oltre che al compenso straordinario al management
per la valorizzazione della Società e del Gruppo da corrispondere con le somme derivanti dal credito vantato dalla Società per la cessione della partecipazione in Bakel.
In sede straordinaria l'assemblea delibererà sulle modifiche dell’articolo 11
dello Statuto sociale (OPA Endosocietaria) e sull'introduzione dell’articolo 11 bis
(Diritto di Acquisto).
La Società ha deciso di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato
