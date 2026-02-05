Mare Group, soci approvano incremento numero membri Cda e nuova delega ad aumentare il capitale

Mare Group

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, in sede ordinaria, ha deliberato diL'incremento - spiega la società - si è reso necessario anche in considerazione degli impegni assunti da Mare Group nell’ambitodegli accordi relativi all’a, che prevedono, tra l’altro, l’ingresso nel Cda di, già Presidente e Amministratore Delegato della medesima società prima dell'acquisizione e successiva fusione in Mare Group.Inoltre, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’organo amministrativo ed evitare potenziali situazioni di stallo decisionale, èstata altresì deliberata laPer effetto di tale deliberazione, l’Assemblea ha nominato quali nuovi Consiglieri, che resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell’attuale Cda e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.Ad oggi Maurizio Ciardi detiene, per il tramite della controllata CSE Holding, 1.024.000 azioni Mare Group, pari al 5,30% del relativo capitale sociale, mentre Valerio Griffa detiene 1.792.133 azioni Mare Group, pari al 9,27% del capitale sociale.In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato alcune. Con riferimento all’articolo 3, l’Assemblea ha deliberato di aggiornare l’oggetto sociale al fine di descrivere in modo più puntuale e completo le attività industriali, commerciali e di servizi effettivamente svolte dalla Società e dal gruppo, anche tenuto conto delle recenti fusioni La SIA e Powerflex.Lesono invece finalizzate a disciplinare la possibilità che l’intervento dei soggetti legittimati avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, anche in assenza dell’indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione.Infine, l’Assemblea straordinaria ha deliberato il conferimento di una, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, entro e non oltre il 5 febbraio 2031, peroltre sovrapprezzo con emissione di massime 10.000.000 nuove azioni ordinarie, previa revoca, per la parte non utilizzata, della delega al Cda conferita il 7 marzo 2025.