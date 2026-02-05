Mare Group, soci approvano incremento numero membri Cda e nuova delega ad aumentare il capitale

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Mare Group
, in sede ordinaria, ha deliberato di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri
.
L'incremento - spiega la società - si è reso necessario anche in considerazione degli impegni assunti da Mare Group nell’ambito
degli accordi relativi all’acquisizione della partecipazione di maggioranza in La SIA
, che prevedono, tra l’altro, l’ingresso nel Cda di Maurizio Ciardi
, già Presidente e Amministratore Delegato della medesima società prima dell'acquisizione e successiva fusione in Mare Group.
Inoltre, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’organo amministrativo ed evitare potenziali situazioni di stallo decisionale, è
stata altresì deliberata la nomina di un ulteriore componente del Consiglio
.
Per effetto di tale deliberazione, l’Assemblea ha nominato quali nuovi Consiglieri Maurizio Ciardi
e Valerio Griffa
, che resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell’attuale Cda e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.
Ad oggi Maurizio Ciardi detiene, per il tramite della controllata CSE Holding, 1.024.000 azioni Mare Group, pari al 5,30% del relativo capitale sociale, mentre Valerio Griffa detiene 1.792.133 azioni Mare Group, pari al 9,27% del capitale sociale.
In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato alcune modifiche agli articoli 3 e 16 dello Statuto sociale
. Con riferimento all’articolo 3, l’Assemblea ha deliberato di aggiornare l’oggetto sociale al fine di descrivere in modo più puntuale e completo le attività industriali, commerciali e di servizi effettivamente svolte dalla Società e dal gruppo, anche tenuto conto delle recenti fusioni La SIA e Powerflex.
Le modifiche apportate all’articolo 16 dello Statuto sociale
sono invece finalizzate a disciplinare la possibilità che l’intervento dei soggetti legittimati avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, anche in assenza dell’indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione.
Infine, l’Assemblea straordinaria ha deliberato il conferimento di una nuova delega al Cda ad aumentare il capitale sociale
, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, entro e non oltre il 5 febbraio 2031, per massimi nominali 2,5 milioni di euro
oltre sovrapprezzo con emissione di massime 10.000.000 nuove azioni ordinarie, previa revoca, per la parte non utilizzata, della delega al Cda conferita il 7 marzo 2025.