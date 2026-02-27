Avio, patto tra Leonardo, dirigenti e presidente riguarda il 21,72% dei diritti di voto

Avio

Leonardo

(Teleborsa) - Ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, riguarda complessivamente 9.950.714 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 21,27% del capitale sociale e di circa il(calcolati al netto delle azioni proprie).Il patto parasociale è stato2026 tra, In Orbit (partecipata da alcuni amministratori/dirigenti di Avio) e RBC Holding (società interamente controllata da Red Black Capital, a sua volta interamente controllata da Roberto Italia, presidente di Avio).Il patto disciplina i reciproci impegni per l'del 3 marzo 2026 per approvare il progetto di modifiche statutarie (in particolare il numero di membri del CdA e l'assegnazione di posti alle minoranze); la formazione eper la nomina del CdA e del Collegio Sindacale; l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del 28 aprile 2026 per rinnovare gli organi sociali.Il patto ha a oggetto tutte le azioni di Avio detenute dai paciscenti che, alla data odierna, consistono: nelle 9.030.483 azioni detenute da, rappresentative di circa il 19,3% del capitale e circa il; nelle 487.750 azioni detenute da In Orbit, rappresentative di circa l'1,04% del capitale e circa l'1,06% dei diritti di voto; e nelle 432.481 azioni Avio detenute da RBC, rappresentative di circa lo 0,92% del capitale e circa lo 0,94% dei diritti di voto.