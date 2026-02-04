MPS avanza a Piazza Affari mentre l'assemblea è al voto

MPS

Piazzetta Cuccia

Bank of America

(Teleborsa) -, la cuiè chiamata oggi a deliberare sulle, tra le quali la, che consentiranno la presentazione della lista degli amministratori uscenti. Al momentotratta a 9,15 euro in progresso del 2,3%, a fronte di un più modesto rialzo dell'1% del FTSE Mib.Riguardo alla lista del cda, MPS ricorda che l'approvazione in consiglio della delibera di presentazione di una lista dovrà essere approvata con il voto dei due terzi dei consiglieri, ossia con il voto favorevole di 10 componenti (su 15) del cda senese. Riguardo all'amministratore delegato, oggetto di molte domande anche sull'opportunità che si ricandidi, alla luce dell'indagine che lo coinvolge da parte della Procura di Milano per l'ops Mediobanca, la banca ne ha rinnovato la piena fiducia.Ma sul piatto c'è anche il nuovo piano industriale a firma Lovaglio e secondo MF sarebbe di oltre il 50% la probabilità che esso possa essere approvato già a fine febbraio, rispettando le scadenze della BCE. Piano che contenente il progetto di, scorporando l’attività di private e investment banking.Sotto la lente anche le azioni dicon gli investitori che tornano a scommettere sul lancio di un’Opa residuale da parte di MPS, per salire dall’86,35% attuale almeno fino al 95% del capitale di Piazzetta Cuccia e procedere quindi al delisting del titolo da Piazza Affari.Intanto,, in un report di fine gennaio, conferma MPS latra le banche italiane, sottolineando che "la nuova MPS offre un franchising interessante". La banca mantiene ampie disponibilità finanziarie con circa il 70% di depositi sticky e a bassa remunerazione. Mediobanca apporta prodotti chiave nei settori del credito al consumo, CIB, WM e una partecipazione di circa il 13% in Generali. Il piano industriale in arrivo è un catalizzatore chiave per tracciare una linea di demarcazione e mettere a tacere le preoccupazioni sulla governance. Viene stimato un ROTE di circa il 16% e un DPS in crescita dagli 86 centesimi di euro del 2025.