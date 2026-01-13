Diageo, rumors: valuta opzioni per gli asset cinesi, inclusa la vendita

Diageo

Goldman Sachs

UBS

(Teleborsa) -, multinazionale britannica operante nel settore delle bevande alcoliche, sta. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla questione e spiegando che l'operazione rientrerebbe in una razionalizzazione del proprio portafoglio. Diageo sta lavorando conper riesaminare le sue attività, che includono una, quotata a Shanghai, secondo l'articolo.