Eventi e scadenze del 13 gennaio 2026

Martedì 13/01/2026 Appuntamenti
: Pitti Immagine Uomo 109
- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027 (da martedì 13/01/2026 a venerdì 16/01/2026) Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia EIA (U.S. Energy Information Administration)
- Pubblica l'outlook sull'energia La tutela del passeggero e degli animali domestici nel trasporto aereo
- Sala delle Colonne, Campus Luiss, Roma - Evento organizzato dalla Luiss. Tra i numerosi relatori, Aristide Police, Dean della Luiss School of Law; Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC e dell’Osservatorio sul Trasporto Aereo; Vincenzo Nunziata Presidente AdR; Francesco Presicce, Chief Technology Officer (CTO) e Accountable Manager, ITA Airways; Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità; Mario Barbuto, Presidente, Unione Italiana Ciechi e Alexander D'Orsogna Direttore Generale ENAC (da martedì 13/01/2026 a mercoledì 14/01/2026) Banca d'Italia
- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve
09:30 - RE Italy Winter Forum 2026
- Borsa Italiana, Milano - 26ª edizione della Convention del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorlegale. Parteciperanno i principali player del mercato immobiliare oltre a Imprese Quotate, Istituti di Credito, Network Immobiliari, Property e Facility Services, SIIQ, Advisor, Analisti e Investitori
10:00 - Istat
- Nota sull’andamento dell’economia italiana - Nov. e Dic. 2025
11:30 - Attività di Governo - Ministro Urso a Pitti Immagine Uomo
- Firenze, Fortezza da Basso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione della 109ª edizione di Pitti Immagine Uomo
12:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini
- Auditorium della Conciliazione, Roma - Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà presente alla Festa del Cantoniere, edizione 2026
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
15:30 - Camera dei Deputati - Tragedia Crans-Montana e situazione in Venezuela, informative Tajani
- Montecitorio - Informative urgenti del Governo, con la Partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui tragici fatti occorsi a Crans-Montana e sui più recenti sviluppi della situazione in Venezuela
15:30 - Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro
- Palazzo Wedekind, Roma - Evento promosso da Federmanager e dall'Associazione Allievi SNA. Interverranno, tra gli altri, il Presidente INPS Gabriele Fava, il Direttore generale INPS Valeria Vittimberga, il Presidente di Federmanager Valter Quercioli, il Direttore centrale INPS Studi e Ricerche Gianfranco Santoro, e il Direttore centrale ISTAT Anna Laura Sabbadini Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta medio-lungo Aziende
: Delta Air Lines
- Risultati di periodo JP Morgan
- Risultati di periodo Lu-Ve S.P.A
