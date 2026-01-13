Eventi e scadenze del 13 gennaio 2026

Martedì 13/01/2026

(Teleborsa) -- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027- Bilancio finanza pubblica della Francia- Pubblica l'outlook sull'energia- Sala delle Colonne, Campus Luiss, Roma - Evento organizzato dalla Luiss. Tra i numerosi relatori, Aristide Police, Dean della Luiss School of Law; Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC e dell’Osservatorio sul Trasporto Aereo; Vincenzo Nunziata Presidente AdR; Francesco Presicce, Chief Technology Officer (CTO) e Accountable Manager, ITA Airways; Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità; Mario Barbuto, Presidente, Unione Italiana Ciechi e Alexander D'Orsogna Direttore Generale ENAC- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve09:30 -- Borsa Italiana, Milano - 26ª edizione della Convention del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorlegale. Parteciperanno i principali player del mercato immobiliare oltre a Imprese Quotate, Istituti di Credito, Network Immobiliari, Property e Facility Services, SIIQ, Advisor, Analisti e Investitori10:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana - Nov. e Dic. 202511:30 -- Firenze, Fortezza da Basso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione della 109ª edizione di Pitti Immagine Uomo12:30 -- Auditorium della Conciliazione, Roma - Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà presente alla Festa del Cantoniere, edizione 202615:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Montecitorio - Informative urgenti del Governo, con la Partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui tragici fatti occorsi a Crans-Montana e sui più recenti sviluppi della situazione in Venezuela15:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento promosso da Federmanager e dall'Associazione Allievi SNA. Interverranno, tra gli altri, il Presidente INPS Gabriele Fava, il Direttore generale INPS Valeria Vittimberga, il Presidente di Federmanager Valter Quercioli, il Direttore centrale INPS Studi e Ricerche Gianfranco Santoro, e il Direttore centrale ISTAT Anna Laura Sabbadini- Asta medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 31.12.2025