Bullock (RBA): difficile esprimere giudizi sull'economia in questo momento

(Teleborsa) - La governatrice della Reserve Bank of Australia,, ha affermato cherispetto ai periodi precedenti in cui la banca centrale aumentava i tassi di interesse, rafforzando la sua posizione politica cauta.Nel periodo post-Covid, quando l'inflazione si stava dirigendo verso l'8% e i tassi di interesse erano pari a zero, era chiaro che la politica monetaria doveva essere inasprita rapidamente, ha affermato la direttrice della Reserve Bank durante un colloquio informale a Melbourne mercoledì sera."Ora ci troviamo in una situazione in cui il, a nostro avviso, è, l', non credo che la situazione si stia riprendendo", ha affermato. "Pensavamo che l'economia fosse in equilibrio, forse è un po' più tesa di quanto pensassimo".è che ci troviamo in una situazione in cui sia", ha detto Bullock, aggiungendo che "bisogna".Tre settimane fa, la banca centrale australiana è diventata la prima autorità monetaria al mondo ad, nel tentativo di. Il board della RBA aveva riconosciuto che l'inflazione era "ora troppo alta" e non si prevedeva che sarebbe tornata al target molto presto "senza un intervento sulle condizioni finanziarie". La banca ha quindi aumentato il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base al 3,85%, annullando parte dei 75 punti base di allentamento monetario attuati tra febbraio e agosto 2025.Bullock ha parlato poche ore dopo l'uscita dei dati che l'che è risultata, mantenendosi al di sopra del target del 2-3% fissato dalla RBA, e dopo un rapporto della scorsa settimana che mostrava unaancora bassa al 4,1%.In particolare, l’è salita del 3,8% su base annua a gennaio, secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics pubblicati mercoledì. Il dato è risultato superiore alle aspettative del 3,7% ed è rimasto stabile rispetto al mese precedente. L’è aumentata del 3,4% a gennaio, superando le aspettative che prevedevano una stabilità al 3,3%.