Milano 14:14
45.687 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:14
10.137 -0,04%
Francoforte 14:14
25.441 +0,14%

Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref, che tratta con una perdita dell'1,91%.

Lo scenario su base settimanale di Jungheinrich Ag Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 36,58 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,52. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,12.

