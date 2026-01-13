Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref
, che tratta con una perdita dell'1,91%.
Lo scenario su base settimanale di Jungheinrich Ag Pref
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 36,58 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,52. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,12.
