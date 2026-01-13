Francoforte: movimento negativo per BMW

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di auto di Monaco
, che presenta una flessione del 2,01% sui valori precedenti.
L'andamento di BMW
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario della casa d'auto bavarese
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 88,15 Euro. Prima resistenza a 89,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 87,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)