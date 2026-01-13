Milano 14:15
45.685 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:15
10.137 -0,04%
Francoforte 14:15
25.442 +0,14%

Francoforte: movimento negativo per BMW

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per BMW
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di auto di Monaco, che presenta una flessione del 2,01% sui valori precedenti.

L'andamento di BMW nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario della casa d'auto bavarese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 88,15 Euro. Prima resistenza a 89,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 87,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```