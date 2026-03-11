Milano 11:17
Francoforte: movimento negativo per Kion
(Teleborsa) - Retrocede Kion, con un ribasso dell'1,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Kion rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di Kion evidenzia un declino dei corsi verso area 49,55 Euro con prima area di resistenza vista a 50,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 49,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
