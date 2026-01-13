INPS, Nuovo ISEE 2026: più vantaggi per famiglie e inclusione sociale

(Teleborsa) - Con ilannuncia l’entrata in vigore, dal, previsto dalla legge di Bilancio 2026 esoprattutto per le famiglie con figli e per l’accesso alle misure di inclusione sociale.Il nuovo ISEE: Assegno di inclusione (ADI), Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), Assegno unico e universale per i figli, Bonus asilo nido e supporto domiciliare, Bonus nuovi nati. L’obiettivo, come sottolineato dal presidente INPS Gabriele Fava, èTra le principali novità,, che sale a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari e a 120.000 euro per quelli residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, con un incremento aggiuntivo di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo.In attesa dell’aggiornamento formale del, l’INPS ha già adeguato le procedure informatiche:. Le domande respinte con l’ISEE ordinario 2026 vengono, senza ulteriori adempimenti per i cittadini.Restano confermate le. Per l’Assegno unico, infine, i pagamenti di, garantendo continuità nelle erogazioni.