Isee, nel 2025 aumentano le dichiarazioni

(Teleborsa) -(Dsu) presentate per ottenere l'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sono state 11.032.564, in(erano 10,37 milioni). E' quanto emerge dall'Osservatorioappena pubblicato secondo il quale l'importo medio dell'Isee, indicatore usato ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la definizione di soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso alla prestazione, è stato disegnala che per3% ha un valore Isee nullo, ildella distribuzione si trova in corrispondenza della classe di valore Isee compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro. In questa classe risultano presentate