Lagarde, Bailey e altri banchieri centrali: piena solidarietà a Powell, preservare indipendenza

(Teleborsa) - "Esprimiamo piena solidarietà al Federal Reserve System e al suo Presidente Jerome Powell
". Lo affermano i presidenti di importanti banche centrali globali in una dichiarazione che arriva a distanza di due giorni da quanto Powell ha detto
di essere oggetto di un'indagine penale sulle dichiarazioni rilasciate al Congresso lo scorso giugno. Nella sua testimonianza a Capitol Hill, Powell aveva risposto alle domande relative all'imponente progetto di ristrutturazione della sede centrale della banca centrale nella capitale, ma nella dichiarazione rilasciata domenica ha affermato che le accuse sono un pretesto per rimuoverlo dall'incarico e per influenzare i tassi di interesse.
"L'indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale
della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell'interesse dei cittadini che serviamo", si legge nello statement firmato tra gli altri da Christine Lagarde
, Presidente della Banca Centrale Europea, a nome del Consiglio Direttivo della BCE, e Andrew Bailey
, Governatore della Banca d'Inghilterra.
"È pertanto fondamentale preservare tale indipendenza
, nel pieno rispetto dello stato di diritto e della responsabilità democratica - sostengono i banchieri centrali - Il Presidente Powell ha svolto il suo ruolo con integrità
, concentrandosi sul suo mandato e con un impegno incrollabile per l'interesse pubblico. Per noi, è un collega stimato e tenuto nella massima considerazione da tutti coloro che hanno lavorato con lui".
Gli altri firmatari sono: Erik Thedéen, Governatore della Sveriges Riksbank; Christian Kettel Thomsen, Presidente del Consiglio dei Governatori della Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, Presidente del Consiglio Direttivo della Banca Nazionale Svizzera; Michele Bullock, Governatore della Reserve Bank of Australia; Tiff Macklem, Governatore della Banca del Canada; Chang Yong Rhee, Governatore della Banca di Corea; Gabriel Galípolo, Governatore del Banco Central do Brasil; Francois Villeroy de Galhau
, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali; Pablo Hernández de Cos
, Direttore Generale della Banca dei Regolamenti Internazionali.