Villeroy lascia la Banca di Francia in anticipo. Il successore sarà scelto da Macron

(Teleborsa) - Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau
, si dimetterà a giugno
, poco più di un anno prima della fine del suo secondo mandato. Lo ha annunciato lunedì la Banca centrale.
Villeroy, il cui incarico comporta un seggio nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea
, ha spiegato in alcune dichiarazioni rilasciate lunedì di aver ricevuto un'offerta di incarico che non poteva rifiutare: dirigere una fondazione per giovani in difficoltà, e che la sua decisione di andarsene è stata "personale"
.
"A poco più di un anno dalla conclusione del mio secondo mandato, mi sembra di aver raggiunto il nocciolo della mia missione
", ha dichiarato in un comunicato stampa, pur riconoscendo ai dipendenti della Banca di Francia in una lettera separata che "questa decisione potrebbe sorprendervi
".
Dimissioni anticipate che offrono al presidente francese Emmanuel Macron
l'opportunità di nominare il prossimo numero uno
di Banque de France. Nomina che sarebbe toccata, invece, al vincitore delle elezioni presidenziali dell'aprile 2027 se Villeroy avesse completato il suo mandato, che si concluderà a fine ottobre 2027.
I sondaggi d'opinione mostrano che i leader di estrema destra
Marine Le Pen e Jordan Bardella sono tra i politici più popolari in Francia ed entrambi sarebbero favoriti alle prossime elezioni
.
La nomina del governatore della Banca di Francia è soggetta a audizioni presso le commissioni finanze dell'Assemblea Nazionale e del Senato
. La scelta del presidente può essere bloccata
se i tre quinti dei voti combinati
di entrambe le commissioni sono negativi
.
L'uscita di Villeroy si aggiunge a un più ampio riassetto
all'interno del processo decisionale della BCE, con i mandati sia della presidente Christine Lagarde
che del capo economista Philip Lane
destinati a scadere il prossimo anno.
Villeroy è stato tra i colleghi globali che hanno dichiarato "piena solidarietà" all'attuale presidente della Fed Jerome Powell
in una dichiarazione del mese scorso, insistendo sul fatto che l'indipendenza della banca centrale
"è un pilastro della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica".
Villeroy ha di recente avvertito che la banca centrale deve essere "agile" sui costi di finanziamento, osservando che i rischi di un'inflazione al di sotto del target sono più significativi di quelli di un'inflazione al di sopra
.