(Teleborsa) - Il, si, poco più di un anno prima della fine del suo secondo mandato. Lo ha annunciato lunedì la Banca centrale.Villeroy, il cui incarico comporta un, ha spiegato in alcune dichiarazioni rilasciate lunedì di aver ricevuto un'offerta di incarico che non poteva rifiutare: dirigere una fondazione per giovani in difficoltà, e che la sua"A poco più di un anno dalla conclusione del mio secondo mandato, mi sembra di aver", ha dichiarato in un comunicato stampa, pur riconoscendo ai dipendenti della Banca di Francia in una lettera separata che "questa".Dimissioni anticipate che offrono all'opportunità didi Banque de France. Nomina che sarebbe toccata, invece, al vincitore delle elezioni presidenziali dell'aprile 2027 se Villeroy avesse completato il suo mandato, che si concluderà a fine ottobre 2027.I sondaggi d'opinione mostrano che i leader diMarine Le Pen e Jordan Bardella sono tra i politici più popolari in Francia ed entrambi sarebberoLa nomina del governatore della Banca di Francia è soggetta a audizioni presso le. La scelta del presidente può esserese idi entrambe le commissioni sonoL'uscita di Villeroy si aggiunge a un piùall'interno del processo decisionale della BCE, con i mandati sia della presidenteche del capo economistadestinati a scadere il prossimo anno.Villeroy è stato tra i colleghi globali che hanno dichiaratoin una dichiarazione del mese scorso, insistendo sul fatto che l'"è un pilastro della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica".Villeroy ha di recente avvertito che la banca centrale deve essere "agile" sui costi di finanziamento, osservando che i