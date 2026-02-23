Lagarde: UE bloccata dall'unanimità ma non condannata all'inazione

(Teleborsa) - "Troppo spesso l'Europa si è lasciata intrappolare nelle proprie procedure
. Il progresso è stato bloccato dalla necessità dell'unanimità
rallentato dall'impulso di armonizzare ogni dettaglio tra 27 Paesi e frustrato dall'istinto di regolamentare prima di innovare
. Questi sono problemi reali, e gli europei lo sanno". Lo ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde
, nel suo discorso di accettazione del Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award 2026
nel corso della conferenza annuale della NABE a Washington
.
"In parte - ha aggiunto - questo è l'inevitabile risultato di come è stata costruita l'UE. E' stata concepita per richiedere compromessi
, una autorità diffusa
e per garantire che nessun singolo Paese
potesse imporre la propria volontà
sugli altri. Questa è stata una scelta deliberata, nata in un continente in cui il potere incontrollato dei singoli stati ha troppo spesso portato alla catastrofe".
"Ma l'idea che questa struttura ci condanni all'inazione è sbagliata
. E la prova più evidente di ciò è l'istituzione che rappresento" ha sottolineato Lagarde.