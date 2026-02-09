Milano 14:12
Prysmian, downgrade di Deutsche Bank a Hold: attende punto di ingresso migliore

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, incrementando il target price a 100 euro per azione dai precedenti 97 euro.

Gli analisti preferiscono attendere un punto di ingresso "migliore", potenzialmente a seguito di un'acquisizione di medie-grandi dimensioni, dopo che la valutazione di Prysmian ha "più che colmato" il suo divario storico medio rispetto ai principali produttori di componenti elettrici dell'UE. Inoltre, secondo Deutsche Bank, i progressi sul fronte statunitense, dove le aspettative di guadagni di quote di mercato erano elevate a seguito dell'evoluzione dei dazi su rame e alluminio, sembrano essere più lenti del previsto.
