Milano 14:18
45.688 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:18
10.138 -0,03%
Francoforte 14:18
25.437 +0,12%

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Diageo
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda di bevande alcoliche, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,18%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diageo rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Diageo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,22 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,94. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
