Longevity economy, gli over 50 trainano i consumi: quasi il 68% della spesa in Italia

(Teleborsa) - L’e il cambiamento demografico in atto sta ridefinendo in profondità equilibri economici, finanziari e sociali. Secondo iquasi un quarto della popolazione italiana ha più di 65 anni, mentre l’età media ha raggiunto i 46,8 anni nel 2025. In questo scenario, la, detiene più del 60% della ricchezza netta delle famiglie e non è più un segmento marginale, ma un pilastro dell’economia nazionale, responsabile di circa il 67,7% della spesa complessiva, quota destinata a superare il 70% entro il 2035.A livello globale, questo fenomeno si traduce nella cosiddettaun ecosistema economico trainato dall’aumento della popolazione anziana, dall’accumulazione patrimoniale e da nuovi modelli di consumo. Questo il tema di ricerca dell’ultimo report di Rome Business School "", a cura di Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca di Rome Business School, Francesco Baldi, Docente dell'International Master in Finance di Rome Business School, Massimiliano Parco, Economista, Centro Europa Ricerche.Dal punto di vista economico,I dati di, per poi ridursi progressivamente nelle fasce successive: 30.339 euro tra i 55-64enni e 26.030 euro tra gli over 65. Nonostante la diminuzione del reddito dopo l’uscita dal mercato del lavoro, la stabilità economica degli anziani è sostenuta da un rilevante stock patrimoniale accumulato nel corso della vita.I 55-64enni dispongono in media di 137.040 euro di, mentre. In questa fascia d’età, "il patrimonio immobiliare arriva a valere fino a 7,8 volte il reddito annuo, evidenziando come il benessere economico nella terza età dipenda soprattutto dalla ricchezza accumulata e non più dal reddito corrente", afferma Baldi.Anche i comportamenti di risparmio riflettono una forte attenzione alla sicurezza finanziaria. In media,Le principali motivazioni del risparmio sono di natura precauzionale e previdenziale, mentre il risparmio finalizzato agli investimenti resta marginale, inferiore al 3,5%, segnalando una preferenza per la protezione del capitale piuttosto che per la ricerca di rendimento.Con l’avanzare dell’età, le strategie finanziarie diventano progressivamente più conservative. Le scelte di investimento degli individui Silver risultano fortemente influenzate da tre fattori chiave:Conmentre diminuisce l’esposizione azionaria. La quota di individui che detengono obbligazioni passa infatti dal 14,1% tra i 25-34enni al 22,7% tra gli over 65, mentre solo il 7,1% degli over 65 investe in azioni. Nei portafogli dei Silver, le obbligazioni mantengono un peso stabile (26%), confermando un orientamento focalizzato sulla protezione del capitale, secondo un’indagine di Intesa Sanpaolo-Centro Einaudi (2025).Queste scelte sono coerenti con le motivazioni del risparmio, che assumono un carattere prevalentemente prudenziale. La finalità precauzionale è infatti la più diffusa in tutte le fasce d’età, indicata dal 36% della popolazione,che passa dal 29% nel totale del campione al 35,5% tra i 55-64enni e al 33,1% tra gli over 65, segnalando una forte attenzione alla sostenibilità del tenore di vita nel lungo periodo. Al contrario, il risparmio destinato agli investimenti rimane marginale, inferiore al 3,5%, e diminuisce con l’età. "Il risparmio degli italiani raggiunge nel 2025 il livello più alto degli ultimi 20 anni e l’Italia si conferma come il paese con la maggiore propensione al risparmio al mondo, seconda solo al Giappone", affermaIn Italia, questa impostazione prudenziale si accompagna a una forte esposizione immobiliare e obbligazionaria: oltre il 70% delle famiglie con almeno un over 65 è proprietario di casa, spesso senza mutuo,La casa resta quindi un pilastro del modello patrimoniale dei Silver, mentre cresce il risparmio destinato al sostegno ai figli (20% tra gli over 65).Tra i settori a maggiore crescita nella longevity economy figurano sanità, assistenza e infrastrutture della longevità. Nei Paesi OCSE, la spesa sanitaria rappresenta in media il 9,3% del PIL e la spesa pubblica pro-capite è prevista in crescita di circa il 2,6% annuo nel lungo periodo. Il miglioramento dellpotrebbe inoltre generare un vero e proprio dividendo economico, contribuendo ad aumentare la crescita del PIL globale di circa 0,4 punti percentuali annui nel periodo 2025–2050 (IMF, 2025).Accanto alla sanità tradizionale, si sviluppa, con soluzioni tecnologiche per il monitoraggio remoto, la sicurezza domestica, il benessere cognitivo e la coordinazione dell’assistenza, che nel 2025 ha attratto circa 700 milioni di dollari di investimenti a livello globale (The Gerontechnologist, 2025). Un altro pilastro è rappresentato dal senior housing e dal real estate age-friendly. L’aumento della domanda, unito a un’offerta ancora limitata in molte aree, rende questi segmenti interessanti dal punto di vista degli investimenti, grazie a rendite relativamente stabili e a sinergie con servizi sanitari e assicurativi. In parallelo,, residenze intergenerazionali e soluzioni di light assisted living, orientate a combinare autonomia, socialità e assistenza senza la rigidità delle strutture tradizionali.A livello macroeconomico,: nei Paesi OCSE il rapporto tra popolazione anziana e popolazione in età attiva è destinato a salire da 33 a 52 anziani ogni 100 lavoratori entro il 2050 (OECD, 2025), rendendo sempre più strategici i mercati della previdenza, del wealth management e delle soluzioni finanziarie integrate con criteri ESG.La longevity economy non è quindi un singolo settore, ma un, priorità di spesa pubblica e privata e strategie di investimento. A livello globale, gli over 50 generano già il 42% della spesa complessiva, una quota destinata a crescere nei prossimi decenni (Brookings, 2024).In Italia,, rispetto all’attuale 24,7% (ISTAT). Questa dinamica conferma come l’invecchiamento della popolazione non rappresenti solo una sfida demografica, ma un fattore strutturale in grado di orientare consumi, politiche pubbliche e strategie di investimento di lungo periodo.La popolazione SilverLa solidità patrimoniale, il peso nei consumi e l’evoluzione dei bisogni rendono la longevity economy uno dei principali driver di crescita dei prossimi decenni", conclude Mancini. "Per coglierne appieno il potenziale sarà però necessario un approccio integrato, capace di coniugare innovazione, sostenibilità finanziaria, inclusione sociale e governance responsabile".