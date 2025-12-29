Cenone di Capodanno: 2 miliardi spesa totale

(Teleborsa) - Quest’anno gli italiani metteranno a budget per il cenone di Capodanno oltrevalore in calo del 32% rispetto al 2024. E' quanto emerge dall’indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca EMG Different.saranno oltre 28,5 milioni di individui (il 73% degli italiani con età compresa fra i 18 ed i 74 anni). La percentuale arriva a sfiorare il 90% (86% per la precisione) se si isola il solo campione dei residenti nel Meridione e nelle Isole.Come detto,, ma suddividendo il campione su base anagrafica e territoriale emergono delle differenze. A mettere a budget l’importo maggiore saranno i 55-64enni e i residenti del Sud e della Isole, con una spesa media di 59 euro; sotto la media nazionale la cifra prevista dai 25-34enni (42 euro), dagli abitanti del Nord Ovest (41 euro) e del Nord Est (40 euro).i chi ha risposto all’indagine, percentuale equivalente a 2,2 milioni di italiani, ha dichiarato che il budget per il cenone di Capodanno sarà inferiore rispetto a quello impiegato nel 2024. Le motivazioni principali sono di natura economica: il 58% dei rispondenti ha dichiarato che sono aumentate altre spese e quindi preferisce tagliare questi costi, mentre il 41% ha ammesso di trovarsi in un periodo di difficoltà economica. Consumi ridotti anche a causa dell’aumento generale dei prezzi e, in particolare, del caro- alimenti. Va infatti evidenziato che, negli ultimi 5 anni, il costo degli alimentari è aumentato in media del 25% (in linea con dati Consumerismo).c’è chi spenderà di meno, dall’altro un rispondente su quattro (25%) ha ammesso che spenderà di più. In totale si tratta di 4.000.000 di individui con picchi percentuali più alti tra gli abitanti del Centro Italia, dove la percentuale arriva al 30,7%, e tra i rispondenti con un’età compresa tra i 35-54 anni (32,5%).