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/ Madrid: netto calo registrato da Indra
Madrid: netto calo registrato da Indra
Migliori e peggiori
,
In breve
17 marzo 2026 - 09.50
Si muove in perdita la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,88% sui valori precedenti.
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