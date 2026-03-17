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Madrid: netto calo registrato da Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: netto calo registrato da Indra
Si muove in perdita la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,88% sui valori precedenti.
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