Maire, la controlla NextChem si aggiudica due contratti in Cina per l'efficienza dell'industria dei fertilizzanti

Gruppo MAIRE

(Teleborsa) - Ilha annunciato che la sua controllata, attraverso, si è aggiudicata due nuovi contratti inbasati sulle. Le intese mirano a rispondere alle evoluzioni del settore dei fertilizzanti attraverso soluzioni funzionali orientate all’efficienza e alla riduzione delle emissioni.Il primo contratto prevede che NEXTCHEM fornisca lae il(PDP) per un. Il progetto utilizzerà la tecnologia a pressione singola della serie, un processo d’avanguardia che sostituisce l’aria con l’ossigeno. Questa applicazione consente un elevato recupero energetico e il contenimento dei costi operativi. Considerando che circa l’80% della produzione mondiale di acido nitrico è impiegata per i fertilizzanti, l'adozione di processi efficienti e a basse emissioni risulta fondamentale per la sostenibilità delle filiere agricole globali.Il secondo accordo riguarda l'di un complesso per lasituato nel Nord della Cina. In questo caso, NEXTCHEM fornirà la licenza, il PDP e i servizi di assistenza tecnica necessari per l’efficientamento di un impianto di urea esistente. Grazie alla tecnologia proprietaria, l’intervento permetterà di ridurre in modo significativo il consumo di vapore e di energia, ottimizzando al contempo sia le spese in conto capitale (CAPEX) che quelle operative (OPEX)."Queste due aggiudicazioni in Cina sottolineano la competenza di NextChem nel fornire tecnologie proprietarie all’avanguardia che portano vantaggi concreti in termini di efficienza per i nostri clienti – ha commentato, Managing Director di NextChem –. Si tratta di una chiara evidenza della strategia di NEXTCHEM cha ha come obiettivo l’accelerazione di una filiera dei fertilizzanti più sostenibile e competitiva, rafforzando al contempo la sua presenza a lungo termine nei mercati chiave".