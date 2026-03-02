Piazza Affari: si concentrano le vendite su Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

Maire

FTSE Italia Mid Cap

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 3,32%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve dell'è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,06 Euro e supporto a 14,66. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 15,46.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)