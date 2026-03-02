Piazza Affari: si concentrano le vendite su Maire

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, con una flessione del 3,32%.
L'andamento di Maire
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,06 Euro e supporto a 14,66. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 15,46.
