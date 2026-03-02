Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:39
24.916 -0,18%
Dow Jones 17:39
48.789 -0,39%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Maire

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, con una flessione del 3,32%.

L'andamento di Maire nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,06 Euro e supporto a 14,66. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 15,46.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
