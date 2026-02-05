MAIRE prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 11,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE
ha reso noto di aver acquistato
, tra il 30 gennaio ed il 5 febbraio 2026 inclusi, complessivamente 742.975 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 15,121 euro, per un controvalore
pari a 11.234.432,11 euro
.
In seguito agli acquisti effettuati, al 5 febbraio MAIRE detiene 6.054.952 azioni proprie.
Sul listino milanese, oggi, apprezzabile rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.